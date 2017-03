Haridusministeeriumil on tänavu kavas läbi viia üle 50 erineva uuringu

Uuringute kavas on nii senise poliitika mõjuanalüüse, näiteks õppekavas läbivate teemade rakendamise ja karjäärinõustamise teemadel, edastas ministeerium. Samuti ka tulevikku vaatavaid uuringuid – uue keelestrateegia aluseks olev Eesti keeleseisundi uuring ning analüüs teiste riikide kogemustest madala haridustasemega täiskasvanute tasemekoolitusse tagasitoomisel.

Ministeeriumi analüüsiosakonna juhataja Aune Valk ütles, et eesmärk on muuta poliitikakujundamist üha enam teadmistepõhiseks ning statistikal, analüüsidel ja uuringutel on selles väga oluline koht. "Viiekümne uuringu ja analüüsi seas on tänavu üle kümne rahvusvahelise uuringu ja ülevaate, mida teeme valdavalt koostöös OECD-ga. Kümmekond analüüsi koostab ministeerium ise," sõnas Valk.

Mitmed uuringud toimuvad juba mitmendat korda ning lubavad võrrelda ennast nii teiste riikidega kui ka ajas.

Valk sõnas, et selle aasta üheks märksõnaks on rahuloluküsitlused, mida viiakse läbi enam kui kümne sihtrühma seas – lasteaiaõpetajatest ja kooliõpilastest kuni kõrgkoolide vilistlasteni.

"Uutest katseuuringutest väärivad märkimist õpetajate pedagoogiliste oskuste ning alushariduse mõju uuringud," sõnas Valk. Kõige suuremamahulisem uuringukavand on valminud nelja ministeeriumi koostöös ja kannab nime "Muutuvast tööturust ja kasvavast rändest tulenevad võimalused ja väljakutsed haridus-, tööturu- ja sotsiaalsüsteemis". Selle tegijate leidmiseks kuulutab teadusagentuur lähiajal välja ka konkursi.

Avaldatud uuringute kavast on nii ministeeriumi enda kui ka allasutuste Innove ja ENTK uuringud. (BNS)