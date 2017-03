Uljaste järvede hoiuala liidetakse samanimelise kaitsealaga

Valitsus võttis neljapäevasel istungil astu määruse, mis muudab Uljaste maastikukaitseala kaitse-eeskirja ning liidab sellega Uljaste järvede hoiuala ja seda ümbritseva rabamassiivi, teatas valitsuse pressiesindaja. Liidetavad alad olid varem kaitse all ainult osaliselt.

Kehtivat kaitsekorda muudetakse raba-, vee- ja metsaelupaikade kaitse tagamiseks. Lisaks kaitstakse alal ka metsaelupaigatüüpe, nagu vanad loodusmetsad, vanad laialehised metsad, rohunditerikkad kuusikud, soostuvad- ja soolehtmetsad. Liikidest on kaitse-eesmärgiks vesilobeelia ja järv-lahnarohi.

Kaitsealust maad lisandub kokku 384,4 hektarit, millest sihtkaitsevööndisse on arvatud 383 hektarit, sellest 366,9 hektarit on riigimaa, 14,2 hektarit eramaa ning 0,3 hektarit jätkuvalt riigi omanduses olev maa. Seni kaitstavast alast arvatakse välja 3,1 hektarit varem piiranguvööndis asunud kaitsealust maad, millest 2,8 hektarit on eramaa ja 0,3 hektarit riigimaa.

Uljaste maastikukaitseala pindala on 637,6 hektarit. Kaitsealast 602,3 hektarit asub riigimaal, 34,7 hektarit eramaal ja 0,6 hektarit on jätkuvalt riigi omandis olev maa.

Kaitseala asub Lääne-Viru maakonnas Rägavere vallas Uljaste ja Viru-Kabala külas ja Ida-Viru maakonnas Sonda vallas Uljaste külas. (BNS)