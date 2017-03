AS Kadrina Soojus on kujunenud valimiseelseks tüliõunaks: siiani kogukonda teeninud ettevõtte tulevik võib minna erakätesse, alternatiivsete lahenduste otsijad soovivad aga jätkata vanaviisi.

Kadrina sooja- ja veemajandus on siiani kuulunud vallale, ka kõik sellega seonduvad investeeringud on olnud valla kanda. Nüüd on vallavalitsus lagedale tulnud plaaniga AS Kadrina Soojus erakätesse müüa, see mõte tekitab aga vastakaid tundeid.