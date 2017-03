Politsei tuletab jalgratturitele meelde kiivri kandmise vajadust

"Kõike ei jõua ega saagi üle korrata, kuid pean tähtsaimaks, et ratturid kannaksid hoolimata vanusest kiivrit ja sõidaksid tee paremas servas, võimalusel selleks ette nähtud jalgrattateedel," ütles politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse liiklustalituse juht Henry Murumaa. "Nii nagu autot juhtides on reeglid, on ka rattaga sõites, aga viimased kipuvad talvega ununema."

Murumaa lisas, et õnnetust saab kõige paremini vältida, kui selleks ei teki võimalustki ja jalgrattateedel sõitmine on suureks abiks. "Ratas ise peab olema helkurite ja tuledega varustatud ning heas korras," lisas ta.

Ratturid satuvad Murumaa sõnul väga tihti ohtu seetõttu, et nad ei tule sõiduteed ületades sadulast maha. "Teed on ohutu ületada ratast lükates," toonitas ta.

Murumaa sõnul peaksid lapsevanemad võtma aega ja ratta enne lapsele kätte andmist üle vaatama ning liiklemise põhitõdesid kordama. "Kuigi lapsed on võimekad, ei saa loota, et nad kõiki reegleid ja turvalise liiklemise põhitõdesid pärast pikka pausi mäletavad," rääkis ta. "Alla kaheksa aastane laps ei tohi ilma täiskasvanud saatjata üldse omapäi sõita ning 10–15-aastastel ratturitel peab väljaspool õueala vändates olema jalgrattaluba. Kuni laps ei ole saanud 16-aastaseks, peab ta kiivrit kandma."

Autojuhid aga peaksid olema tähelepanelikud, sest iga päevaga lisandub teedele aina rohkem nooremaid ja vanemaid rattureid. "Liikluses, nagu elus üldse, tuleb hoolida nii iseendast kui ka teistest," lisas Murumaa. (BNS)