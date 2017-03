Aprill on fitnessikuu

Fitnessikuul on kõik huvilised sõltumata vanusest, soost ja kehalisest vormist oodatud tutvust tegema fitnessi võimalustega. "Jõukohase ja meelepärase treeningu leiab lihtsalt ja mugavalt igaüks – on see siis rühmatreening või individuaalne kava jõusaalis, terviserajal või kodus," teatas Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit.

Fitnessikuul korraldatakse üritusi ja jagatakse infot eesmärgiga anda huvilistele praktilisi teadmisi ja oskusi tervislikuks liikumiseks. Kuu haripunkt on avatud uste päev 22. aprillil, kui külla ootavad paljud fitnessklubid üle Eesti.