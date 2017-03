Rakvere linna koduleheküljel soovitatakse ühendust võtta surnud inimesega

Rakvere linna koduleheküljel esitletakse toidupanga koordinaatorina naisterahvast, kes on juba aasta aega manalas. Toidupanga praegune koordinaator Rakveres Eha Võtti ütles, et töötajad on oma otsesele ülemusele, Rakvere linnavolikokku kuuluvale Pille-Ruth Kukemilgule rääkinud, et info tuleks nüüdisajastada. “Ta on öelnud, et volikogu istungitel on ta maininud, et seda tuleks muuta. Siiamaani pole suudetud,” rääkis Võtti.