Kevad tuleb: eelolev nädal toob üle 10 kraadi ulatuvat päevast õhusooja

Esmaspäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja madalrõhkkonna mõjul sajab siin-seal veel vähest vihma. Puhub loodetuul 3-9 m/s. Sooja on 1-6 kraadi. Esmaspäeva päev tuleb tõusva õhurõhu foonil selgema taevaga ja sajuta. Puhub põhjakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 4-9, Lõuna-Eestis kuni 12 kraadi.

Teisipäeva öösel on mõjusam kõrgrõhkkond, taevas on võrdlemisi selge ning õhutemperatuur langeb. Puhub läänekaaretuul 3-9 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Teisipäeva päeval avaldab Skandinaavia poolt survet aktiivne madalrõhkkond, ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Edela- ja lõunatuul tugevneb 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15-17 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kohati 4 kraadi.

Kolmapäeval laieneb madalrõhkkond jõulisemalt üle Läänemere. Öösel pilvisus tiheneb ning hommikul sajab Lääne-Eestis vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti 15 m/s. Hommikuks tuul nõrgeneb. Sooja on 1-6 kraadi. Kolmapäeva päeval on enamasti pilves ilm ja ajuti sajab vihma. Puhub lõunakaaretuul 3-9 m/s. Sooja on 3-8, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.