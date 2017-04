Avatud uste õhtu: Tallinna perekonnaseisuamet tutvustab segaabieludega seonduvat

"Seega on vaja jagada infot selliste abielude sõlmimisega kaasnevate erisuste ja lisatingimuste kohta," ütles perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask. "Eri riikidel on erinevad tavad ja seadused, mida tasuks eelnevalt teada, et mitte ebameeldivusi kogeda ning tagantjärele tark olla."

Viimase nelja aasta jooksul on perekonnaseisuametil ette tulnud 88 riigist pärit pruute ja peigmehi. Esikohal on Venemaa ja Ukraina, kuid esineb ka väga eksootilisi päritoluriike – näiteks Nigeeria, Filipiinid, Iraan, Iraak, Pakistan, Mehhiko, Serbia, India, Kolumbia, Peruu või Guatemala.

Selliste abielude puhul on tegemist kahe riigi õigusruumidega, erinevate kultuuride ja usuliste tõekspidamistega. Erinevalt abielluda soovijaist näevad ametnikud probleeme rohkem ja nii tekkiski perekonnaseisuametil soov võimalikele iseärasustele pisut tähelepanu juhtida.

"Südamete ööl" saab kõikide perekonnaseisutoimingutega seonduvat teavet. Lisaks osalevad "Südamete ööl" firmad, mis pakuvad teenuseid ja kaupu pulmatseremooniate ning -pidude korraldamiseks. Tänavuse avatud uste päeva muudab eriliseks asjaolu, et ürituse raames sõlmitakse kahe noorpaari abielu.

Muu hulgas on ellu kutsutud "Südamete öö" taaskasutusturg, kus oma pulmadeks võib leida hea hinna ja ehk ka juba õnneliku ajalooga sobiva eseme.

Kevadine avatud uste õhtu toimub Tallinna perekonnaseisuametis Pärnu mnt 67 järgmisel reedel kella 17–23. (BNS)