Premeeriti linnuse fotokonkursi võitjaid

Esimese koha omanik koolipoiss Erik Aart ütles, et tema töö “Valguserüütlid” tuli hästi välja ja tema arvates oli foto hea. "See oli omamoodi pilt," lisas 13-aastane Erik Aart.

Pressi lemmikfoto “Väike suur rõõm” autor Triinu Klaas rääkis töö valmimise kohta, et kaks aastat tagasi käisid nad vahvasti koos pere ja sugulastega linnuses. "See pilt on tehtud linnusest väljas ja siis, kui olime juba lahkumas," sõnas Klaas, kelle sõnutsi otsustas ta osaleda, sest pilt on vahva ja näitab emotsiooni.

Fotokonkursile sai pilte saata 10. veebruarist kuni 10. märtsini.

Konkursi eesmärk oli saada häid fotosid Rakvere linnusest ja eriti hinnatud olid fotod, mis olid tabanud linnuse elu huvitavaid hetki.