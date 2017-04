Alanud nädala ilm tuleb rahutu

Teisipäeva öösel on mõjusam kõrgrõhkkond, taevas on võrdlemisi selge ja ilm vaikne ning õhutemperatuur langeb 0 kuni -4 kraadini, meremõjuga rannikul jääb kraad-paar üle nulli. Päeval jõuab Norra merele uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ning tõstab Läänemerel ja Eesti rannikuvetes edelatuule puhanguti 15 m/s. Pilvemass aga veel kohale ei jõua ja Eesti ilm on võrdlemisi päikeseline ning sajuta. Sooja tuleb 8-13 kraadi, meretuulega rannikul 5 kraadi ümber.

Kolmapäeval laieneb madalrõhkkond jõulisemalt üle Läänemere ja muudab ilma pilvisemaks. Päeval võib siin-seal vihma sadada, kuid tõenäoliselt on sadu nõrk. Tugev edelatuul päeva jooksul nõrgeneb. Sooja on öösel 1-4, päeval 4-9, Kagu-Eestis kuni 11 kraadi.

Neljapäeval jääme madalrõhuvööndi mõjusfääri. Siin-seal sajab vihma, sekka võib ka lörtsi tulla, sest õhuvool pöördub loodesse ja saabuv õhumass on külmem. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni +3, päeval +4 kuni +9 kraadi.

Reede öö on kõrgrõhuharja mõjul karge ja sajuta ning rahulik. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, meremõjuga rannikul kuni +1 kraadi. Päeval liigub Skandinaaviast uus madalrõhkkond Botnia lahele ja toob Läänemere äärde uuesti soojema õhumassi. Lisandub niiskust ning kohati sajab lörtsi ja vihma, õhtul võib sadu laialdasemaks muutuda. Tuul pöördub lõunakaarde ning tugevneb. Sooja on 5-10 kraadi.

Laupäeval liigub madalrõhkkond üle Soome Karjala poole ja selle vahetus läheduses sajab meil vihma ja lörtsi, sadu võib ajuti tihe olla. Tuul pöördub edelast loodesse ning võib väga tugevaks paisuda. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni +4, päeval +2 kuni +6 kraadi.

Pühapäeval kaugeneb madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneserv ulatub üle Eesti. Vahetevahel sajab lörtsi ja vihma. Loodetuul püsib õhtuni tugev. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +3, päeval +2 kuni +7 kraadi. (BNS)