Algas konkurss „Eesti kauneim maakodu”

Ajakirja Maakodu peatoimetaja Kadri Tramm märgib, et tänavu toimub konkurss juba neljandat aastat ning see on aidanud jõuda toimetusel imeilusate ja südamega loodud kodudeni üle Eesti.

„Kõik senised kohtumised kaunite kodude ja toredate inimestega on olnud äärmiselt südantsoojendavad ning neist on sündinud lood, mis on inspireerinud meid ennast, aga kindlasti ka meie lugejaid.

Sestap täidavad konkursil osalejad isikliku eeskuju ja kogemuste kaudu justkui omamoodi missiooni, et Eestimaa oleks aasta-aastalt puhtam, kaunim ja hoolitsetum,” ütleb Tramm.

Peale kauneima maakodu valitakse veel võitjad seitsmes kategoorias.

„Meie konkursi eesmärk ongi väärtustada maaelu ja maal elamist ning tunnustada inimeste oskusi, ilumeelt, maitsekust oma kodu, aia ja koduümbruse rajamisel ning korrastamisel. Ehkki mõnes kandis on veel lumigi maas, pole suvine soe enam kaugel. Ootame ka sel aastal rohket osavõttu, ja oleks tore, kui kandidaate saabuks üle Eesti, saartest Peipsi ääreni,” lisab Tramm.

Osalema on oodatud nii kaunite maakodude, suvilate ja aedade omanikud kui ka need, kes saavad uhkustada toreda kõrvalehitisega, olgu selleks väliköök, lehtla, terrass või puhkeala. Lisaks ootame osalema kauni köögi ja lapsesõbraliku kodu omanikke või peresid, kelle õuel on pilkupüüdev laste mängumaja.

Konkursi peaauhinnaks on 3200-eurone aiamaja firmalt Nordic-Holz.

„Otsustasime olla sel aastal kauneima maakodu konkursil sponsoriks, sest saame seeläbi väärtustada seda, mida peame oluliseks,” nendib Nordic-Holz müügijuht Mait Mandri. „Just maakodud on need, mis võimaldavad säilitada meie rahvale omast elulaadi ja näidata, et elu maal ei ole mitte ainult võimalik, vaid ka meie kui rahva kestmise seisukohast hädavajalik.”

„Pragmaatiliselt võib ju väita, et lihtsam, mugavam ja ilmselt ka odavam on elada linnas. Paljud, kes on seda proovinud, on ometigi jõudnud oma eluga tagasi maale. Miks küll? Usun, et lugedes ajakirja Maakodu saab sellele küsimusele vastuse,” lisab Mandri.

Peale kauneima maakodu valitakse veel võitjad seitsmes kategoorias: kauneim suvekodu, kauneim aed, kauneim välipuhkeala, kauneim köök, kõige lapsesõbralikum kodu, kauneim mängumaja ja parim sisustuslahendus. Nende kategooriate parimad saavad koostöös toetajatega vääriliselt tunnustatud. Oma abikäe on ulatanud Bosch, Home4You, Fiskars, Palmako, Niidustuudio, Kaubamaja, Narma ja Lego.

Konkursil osalemiseks tuleb saata oma kodust pilt koos kaaskirjaga hiljemalt 16. juuniks.. Võitjad kuulutatakse välja septembris. Täpsemate tingimuste kohta leiab lisainfot veebilehelt www.maakodu.ee/konkurss.

Ajakirja Maakodu korraldatud Eesti kauneima maakodu konkurss toimus esimest korda 2014. aastal. Eelmisel aastal võitsid peaauhinna Sigrid ja Vaido Absalon oma Tahkuranna vallas asuva Muuli taluga.