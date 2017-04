Külaelanik pidas hiilivaid kaitseväelasi varasteks ja haaras relva

Majaperenaine Härna rääkis, et tegi veel umbes pool tundi pärast südaööd tööd, kui kuulis, et kaks koera ei taha kuidagi haukumist lõpetada. Aknast välja vaadates märkas ta üle sõidutee tulukest vilkumas. Naine läks välja vaatama – ja siis polnud enam valgusallikat näha.

Et umbes nädal aega tagasi taheti üle tee seisvast veoautost kütust varastada, otsustas perenaine peremehe üles äratada. Mees käis korra väljas, kuid midagi kahtlast ei märganud. Et aga koerad haukusid edasi, pani Eimar jope selga, võttis relvakapist registreeritud püstoli ja läks asja lähemalt uurima.

“Esimesel ringil ma neid ei märganud,” rääkis Eimar. Üle tee olevatele valdustele teist ringi peale tehes märkas mees eemal taskulambi valgusvihus punast tulukest vilksatavat. Siis ta kaks kaitseväelast kätte saigi.

“Kohe läheb andmiseks, sina paukpadrunitega, mina lasen tina,” meenutas Eimar vestlust kaitseväelastega. Mees ei tea, kas mundrikandjad tema käes püstolit nähes hirmu tundsid, küll aga selgitasid nood, et käimas on õppus ja neil olla kästud teed valvata.

Eimari sõnul on vargad sealkandis liikvel. Lisaks Eimari veoautost kütusevarguse katsele, millele omanik jaole sai ja varaste plaanid nurjas, on naabrimehe vanalt Volgalt varastatud mootor.

Mehe sõnul peaks kaitsevägi õppustest inimesi teavitama. “Järgmine kord läheb paugutamiseks,” sõnas ta.

Kaitseväe pressiesindaja Marina Loštšina vastas toimetuse järelepärimisele, et info õppusest koos ala kaardiga oli saadetud Haljala ja Vihula valda. Teavitamise korra kohaselt palub kaitsevägi vallavõimudel avaldada õppuse üldsõnaline infonupp, mis kõnetaks parimal viisil lähielanikke.

“Kohalik ajaleht, infotahvel, omavalitsuse koduleht, sotsiaalmeedia ja nii edasi,” loetles Loštšina võimalikke teavitamisvariante ja lisas, et info õppuse kohta oli avaldatud Haljala valla kodulehel.

Haljala vallavanem Leo Aadel lausus, et saab elanike murest väga hästi aru. Varem pole analoogseid juhtumeid ette tulnud. Nüüdne juhtum oli tingitud asjaolust, et kaitseväe teadet ei jõutud enam vallalehte panna. Vallaleht jõuab omavalitsuse haldusalal igasse postkasti. Et nüüd jäädi õppusest teatamisega vallalehes hiljaks, avaldati teade valla kodulehel.

Aadeli sõnul tuleb edaspidi kaitseväega kokku leppida, et see omavalitsust õppustest veel varem teavitaks. “Hea, et nüüd tulevahetuseks ei läinud,” kommenteeris ta Varangul juhtunut.

Vihula vallavanem Annes Naan tunnistas, et nemadki ei jõudnud õppustest vallalehes teatada. Küll aga on Vihula vallas külavanemate võrgustik, mida Naani andmetel Haljala vallas ei ole.

Vihula vallas saadetigi õppuste kohta e-kiri külavanematele, et need oma elanikke teavitaksid.