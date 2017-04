Neljapäeval saab avalöögi heategevuslik sinilillekampaania

Tänavu neljandat korda MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu ja Naiskodukaitse eestvedamisel toimuv Sinilillekampaania saab alguse 6. aprillil, sinilillesümboolikat on võimalik osta kuni 30. aprillini, teatas kaitseväe peastaap. Heategevuskampaania „Anname au!“ kutsub tunnustama Eesti Kaitseväe ja Kaitseliidu veterane ning nende lähedasi.

Kampaaniaga kogutakse annetusi Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule, kes toetab vigastatud veteranide taastusravi ning spordi- ja õppetegevust.

Kampaania perioodil on kõigil huvilistel võimalus osaleda erinevatel veteranikuu üritustel, näiteks Sinilillejooksudel Tallinnas, Tartus, Tapal ja Brüsselis ning Naiskodukaitse poolt korraldatavatel kohalikel üritustel üle Eesti.

inilill on veteranide sümbol, millega näitame, et märkame ja väärtustame nende panust.

23. aprillil leiab Tallinnas Vabaduse väljakul aset traditsiooniline veteranipäevale pühendatud kontsert Veteranirock, kus esinevad kaitseväe orkestri ajateenijate bänd, USA maaväe ansambel, Ziggy Wild ja Ukraina artist Ruslana.

Tänavu kevadel aitab sinilillesümboolika müügist kogutav tulu lisaks vigastatud veteranide toetamisele rajada Haapsalu rannapromenaadile liikumispuudega inimestele välitrenažööride ala, soetada Ida-Viru keskhaigla taastusravi osakonnale invalift basseini pääsuks ja toetada meeste vaimse tervisega tegeleva MTÜ Peaasjad tegevust.

Eelmisel aastal koguti kampaaniaga 82 000 eurot, korraldajad on seadnud sihiks koguda ka tänavu sama suur summa.

Sinilillemärgid on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti.

Kolme varasema kampaaniaga on Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingule kogutud annetusi kokku ligi 250 000 eurot.

Aastal 2014 soetati annetuste eest kõnniabiseade ja teisi taastusraviseadmeid Ida-Tallinna keskhaigla taastusravikliinikule. 2015. aastal osteti Haapsalu neuroloogilisele rehabilitatsioonikeskusele. mobiilne kõnnirobot.

Mullu toetati kampaaniaga kogutud rahaga vaimse tervise edendamisega tegelevat MTÜ-d Peaasjad ja Eesti Füsioterapeutide Liitu amputatsioonijärgse füsioteraapia taastusravi spetsialistide koolitamist. Ka osteti mullu Pärnu haigla taastusravi- ja heaolukeskusele uue lihasjõu treeningseade.

Iga Ligi 2800 meest ja naist on käinud välismissioonil ja seisnud Eesti julgeoleku eest.

Veteranipäeva, 23. aprillil on tähistatud alates 2013. aastast. Sinilillekampaania sai alguse 2014. aastal. (BNS)