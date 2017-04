Taristuga seotud tööd lisavad mõned uued liikluspiirangud

Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteel on seoses raudteel tehtavate remonttöödega neljapäeval kell 10.22 liiklusele suletud Moe raudteeülesõidukoht. Ümbersõit on korraldatud Tapa kaudu, teekond pikeneb 1,5 kilomeetrit.

Harju maakonnas Kuusalu tee esimesel kahel kilomeetril ning Jõelähtme-Kemba maanteel kilomeetritel 20,1–24,4 alustatakse teeehitustöödega. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang. Üks sõidusuund on suletud, liiklust korraldatakse fooride ja reguleerijatega. Ligikaudne ooteaeg on kuni 10 minutit.

Harju maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Aaviku külas tehakse piirdetöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.

Tartu maakonnas Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Siniküla ja Kärevere sillal tehakse hooldustöid. Töötsoonis on kehtestatud kiiruspiirang.