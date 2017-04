Galerii: ühinenud seakasvatajad avasid Vaste-Kuuste lihatööstuse

Ostuks loodi uus tulundusühistu nimega Ühistu Eesti Lihatööstus, millel on kümme liiget. See on esimene taasiseseisvumisjärgne ühistuline lihatööstus, mille omanikuks saavad ainult Eesti farmeritest sealihatootjad. Tehingut finantseerivad Maaelu Edendamise Sihtasutus ning Tallinna Äripank.

Ühistu liikmed on ka seakasvatajad Urmas Laht, Marvi Laht, Aare Kalson ning Indrek Klammer.

Avamisel kõnelenud Urmas Laht sõnas, et lihatööstuses kasutatakse kodumaist toorainet, tooted tulevad muu hulgas müügile Oma Põrsa ning Voore Farmi poodides.