Fotod ja video: liitlaste lahingugrupp jõudis Eestisse

Kaitseväe juhataja kindral Riho Terrase sõnul on NATO kohalolu suurendamise esimene etapp siirmise näol edukalt lõppenud, kuid ees seisab veel üksteisega harjumine, koostöö lihvimine, erineva kultuuri- ja eluolu taustaga inimeste mõttemaailma ühtlustamine ning väljatöötatud käsuliinide reaaluses rakendamine.

"Meil on nii brittide, prantslaste kui ka taanlastega varasemast hea koostöökogemus, kuid alati tuleb arvestada, et igal ülesandel on oma eripärad, konkreetsete eesmärkide ja ülesannetega," ütles kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.

"Olen täiesti kindel, et meie koostöö kulgeb üksteise mõistmise tähe all, kuna NATO liikmed mõistavad üheselt, miks Varssavi tippkohtumisel otsustati suurendada kogu allianssi julgeolekut liitlaste kohalolekuga Balti riikides ja Poolas."

Tapal paiknevasse lahingugruppi kuulub kokku ligi 1200 liitlassõdurit. Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega ning erineva lahingutehnikaga, sealhulgas tankidega Challenger 2, jalaväe lahingumasinatega Warrior, liikursuurtükkidega AS90 ja soomukitega.

Prantsusmaa panustab Eestisse paigutatavasse üksusesse enam kui 300 kaitseväelasega ja erineva lahingutehnikaga, sealhulgas tankidega Leclerc, jalaväelahingumasinatega VBCI ja soomukitega VAB.

Prantslased teenivad Tapal järgnevad kaheksa kuud, andes seejärel vastutuse üle taanlastele, kes saadavad Eestisse paarsada kaitseväelast koos lahingutehnikaga. Enamuse Ühendkuningriigi kaitseväelaste koduväeosaks on Ühendkuningriigi maaväe laskurrügemendi viies pataljon ja põhiosa Prantsuse kaitseväelastest on pärit teisest merejalaväe rügemendist.

Täna Paldiskisse saabunud tehnika liigub Tapale kuni laupäevani. Kolonnid tehnikaga liiguvad marsruudil Paldiski - Keila - Tallinna ringtee - Peterburi tee - Tapa-Loobu maantee - Tapa.

Kokku on ühes kolonnis kuni 20 sõidukit, kolonni liikumiskiirus on mitte suurem kui 70km/h.