Keskkonnaministeeriumi esitatud määruse eelnõu muudab olemasoleva Neeruti maastikukaitseala kaitseeesmärke, kaitsekorda, tsoneeringut ning välispiiri, edastas valitsuse pressiesindaja. Olemasoleva Neeruti maastikukaitseala pindala väheneb 21 hektari võrra, 1271 hektarilt 1250 hektarile. Metsaelupaigatüüpide tõhusamaks kaitseks suureneb sihtkaitsevööndi pindala piiranguvööndi arvelt ligi 210 hektarit, millest eramaad moodustavad 35 hektarit.

Neeruti kaitseala on moodustatud Pandivere kõrgustiku põhjaosa, Neeruti mägede ja nendevaheliste järvede, metsakoosluste, soode ning kaitsealuste liikide – kaunis kuldking, laiujur, suur-rabakiil ja tõmmuujur – kaitseks. Uus kaitse-eeskiri on vajalik selleks, et tagada rahvusvahelise tähtsusega siseveekogu, poollooduslike koosluste, soo- ja metsaelupaigatüüpide ja kaitsealuste liikide kaitse ning Natura võrgustikku kuuluva loodusala eesmärkide täitmine.

Võrreldes kehtiva eeskirjaga täpsustatakse raiete regulatsiooni piiranguvööndis, lisatakse vajaliku tegevusena pool-looduslike koosluste hooldamine, keelatakse roo varumine külmumata pinnasel ning antakse kaitseala valitsejale kaalutlusõigus puidu kokku- ja väljaveo üle otsustamiseks külmumata pinnasel.

Kaitseala asub Kadrina vallas Pariisi, Jõepere, Neeruti, Võduvere ja Kiku külas. Ala on kaitse all alates 1957. aastast. (BNS)