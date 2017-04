Statistika on väga tänuväärne abivahend, mis võimaldab andmeid koguda ning saada tegelikkusest hoomatava ja võrreldava üldpildi. Seda aga eeldusel, et andmeid kogutakse, analüüsitakse ja tõlgendatakse õigesti. Vastasel juhul võib statistikast olla pigem kahju ning me kõik teame, kui saatuslikuks on ajaloos väärstatistika ja väärtõlgendused osutunud.