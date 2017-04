See, et pea iga päev ründavad terroristid mingis maailma punktis süütuid inimesi, ei ole nüüdsel ajal enam ilmselt kellelegi uudiseks. Kuigi New Yorgi kaksiktornide (ja koos nendega mitme tuhande inimelu) hävitamine oli küll šokeeriv ja mõistetamatu, jäi see tragöödia meile siiski väga kaugeks.