Tulekahjust Rakveres Kungla tänava elumaja kolmanda korruse korteris teavitati häirekeskust teisipäeval kell 20.23. Päästjad tõid majast välja kaks kannatanut. Kiirabi viis haiglasse vingumürgituse saanud 79-aastase naise, kohapeal anti abi 82-aastasele mehele. Kustutustööd kestsid umbes tund aega. Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ütles, et linna sotsiaalosakonna juhataja Kersti Suun-Deket käis juba samal õhtul kohapeal asja uurimas. Tulekahjus kannatada saanud mees läks poja juurde, kuid eesmärk on korter taastada, et mees ja naine saaksid seal edasi elada. Põleng sai alguse köögist, kus süttis pannil olev söök. Paraku püüdis mees leeke summutada veega, mis aga asja hullemaks tegi.