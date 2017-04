Teisipäeval kell 16.43 teatati häirekeskusele, et Rutja külas põleb kulu ning põleng ohustab maja ja metsa. Päästjad avastasid, et tules on üle kahe hektari ja tuul kannab leeke metsa poole. Väidetavalt oli kulu süttinud traktorist tulnud sädemest.