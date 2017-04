Virumaa kaevudest pole hiljutise keemiareostuse jälgi leitud

Seni ei ole Sondas ega Tapal kriitilist olukorda tuvastatud, samuti pole elanikud reostusest teatanud, ütles keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Leili Tuul.

"Sondas, kus lekkis suurem osa kemikaalist, võttis Eesti Keskkonnauuringute Keskus (EKUK) nädala eest kolmest kohast proovid ja neist kaks näitasid reostusainet," sõnas Tuul. Ta lisas, et lekkinud aine kontsentratsioon jäi pinnaveele kehtestatud normidest allapoole, aga on näha, et reostus liigub pinnareljeefist tulenevalt edasi ida-kirde suunas.

Teisipäeval võtsid inspektorid proovid ühest Sondas asuvast kraavist, umbes 400 meetri kaugusel lekkekohast, kuid nende tulemus pole veel teada.

"Raudtee lähedal olevate salvkaevude puhul ei ole siiani midagi kahtlast tuvastatud. Vallavalitsus on elanikega suhelnud ja hoiatanud. Jätkame koos vallaga ümbruskonna seiret," sõnas Tuul.

Eesti Raudtee alustas kolmapäeva õhtul Tapa ja Sonda vahel maapinna reostuse likvideerimist. Selleks kasutatakse vahendit Hydrobreak Power, mille vesilahus juhitakse pinnasesse, kus see asub reostust lagundama ja likvideerima. Esmase pesu järel viiakse 10 päeva möödudes läbi täiendav kontroll ning vajadusel toimingut korratakse.

Puhastustöid tehakse Eesti Raudtee päästerongiga.

Möödunud esmaspäeval lekkis Tapa ja Sonda jaama vahel rongi kahest tsisternvagunist kokku 51,9 tonni lahustit. (BNS)