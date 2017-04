Reaalgümnaasiumis tuleb sünnipäevanädal

Nädala jooksul on kooliperel plaanis mitu traditsioonilist üritust.

RRG direktor Martti Marksoo ütles, et esmaspäeval toimub emakeeleõpetajate organiseeritud projektipäev "Mina ka!", kus on 5.-9. klassi õpilastele üle 20 töötoa väga erinevate tegevustega. „Töötubade juhid on enamasti väljastpoolt kooli, paljud neist meie vilistlased. Gümnaasiumiklassid ja algklassid on kinos filmi vaatamas. Lisaks projektipäevale toimuvad traditsiooniline teatriõhtu, kooride kontsert, sportlikud mõõduvõtmised teatejooksus ja korvpallis,“ loetles Marksoo.

Direktor rääkis, et uuendusena on neljapäeva õhtul kevadball "Saame kokku palmisaarel", mis on mõeldud kõigi linna 9.-12. klassi õpilastele. Nädala lõpus tunnustatakse tublimaid õpilasi ja nende juhendajaid.

Marksoo ütles aastat iseloomustades, et see tekitab vastakaid tundeid. „Riigigümnaasiumi teema oli algul emotsionaalne ja mõttega harjumine aega võttis, ka minul. Aga detsembriks olid asja kulgenud nii kaugele, et nägin, et asi on sisuliselt otsustatud. Ka volikogus oli tunda, et enamus on riigigümnaasiumi usku, ja väga määrav roll on rahal ehk võimalikul investeeringul Rakvere haridusvõrku. Nüüd ootab ees üleminekuaeg ja pilgud ning mõtted on suunatud juba tulevikku,“ kõneles Marksoo.

Direktor ütles, et vilistlastele rahustuseks võib ta öelda, et järgmisel aastal, kui kool saab 45. aastaseks, tuleb pidu, ja korralik nagu alati. „Ja kui asjad nii kaugel, et kätte on jõudnud RRG reorganiseerimise aeg, küll siis ka need tähed väärika peoga annaalidesse saadame. Koolimaja ja koht, kuhu meie vilistlastel ka edaspidi tulla, ei kao ju kuhugi!,“ rääkis Marksoo.

Rakvere reaalgümnaasium (RRG) avati septembri esimesel päeval 1973. aastal, kuid kooli sünnipäeva tähistatakse aprillis.