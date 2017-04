Viis äppi, mis peletavad kevadväsimuse

Pärast pimedat külma talve, kui päevad muutuvad jälle pikemaks ja päike hakkab pilve tagant paistma, kimbutab eestlasi vitamiinipuudus ja kevadväsimus. Üks väsimuse põhjustajaid on ka kevadine kellakeeramine, mis rikub unerütmi ligi kaheks nädalaks. Tele2 tootedirektori Katrin Aroni sõnul on kevadväsimuse leevendamiseks olemas nutikaid äppe. “Valikus on hulk rakendusi, mis parandavad und, aitavad lõõgastuda, teha joogat ja mediteerida,” ütles Aron.