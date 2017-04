Punklaulupidu sel aastal ei tule

Viimatine punklaulupidu, järjekorranumbriga kolm, mis kandis nime "Aju puudutus", toimus 22. augustil 2015 Rakveres. Osalesid sega-, mees- ja naiskoorid. Tookord pakkus punketendus üle 1500 lauljaga elamuse enam kui 5000 vaatajale. Punklaulupeo peadirigent oli Keio Soomelt.

Kaks aastat tagasi ütles Üllar Saaremäe, et võib juhtuda, et “Aju puudutus” paneb punklaulupeole punkti. “Ei tea veel, mis edasi saab. Kolm on ilus number, vaatame. Lahe, kui sellest saab legend,” jättis tookord peo ristiisa otsad pungilikult lahti.

Jääb loota, et sellest sügisest, kui Saaremäe enam Rakvere teatri peanäitejuht ei ole, on tal vaba mehena siiski aega, energiat ja jaksu punklaulupidu vedada.