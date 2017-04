Kulupõlengute aeg: eile oli väljakutse Tapale

Põleng kustutati kell 11.33.

Kolmapäeval kell 17.29 said päästjad väljakutse Tamsallu Kalmistu tänavale, kus põles kulu. Põleng kustutati kella 17.58-ks.

30. märtsil öeldi päästeametist, et kulupõlengute hooajal on päästjatel käed tööd täis üle Eesti, kuid meie maakonnas on olukord rahulik.

Ida päästekeskuse juht Ailar Holzmann ütles, et statistika järgi on Lääne-Virumaa inimesed lõpetanud kulu põletamise. “Väga tore, kuna 10-15 aastat tagasi põles Lääne-Virumaal palju kulu, täna enam ei põle. Meie probleem on hetkel Ida-Virumaa,” lausus Holzmann.

Päästeamet meenutab, et kulu põletamine on keelatud ja karistatav tegevus. Info põlengust edastatakse keskkonnainspektsioonile.

Ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Maido Nõlvak rääkis, et kulupõlengud saavad alguse hooletusest, näiteks kui põlev suitsukoni autoaknast välja visatakse või sihilikult süüdatakse kuivanud rohi. “Probleem on ka niitmata jäetud maa, kus sellised põlengud üldse aset leida saavad,” lausus Nõlvak.