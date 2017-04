Rakvere linnavõimud oma turvakaamerate pilti vaadata ei tohi

Miltop rääkis, et turvasüsteemide haldur viitas hetkel kehtivale andmekaitseseadusele, mille järgi pole salvestistele ligipääsu isegi süsteemide omanikul.

“Minu arust on see jaburduse tipp,” sõnas Miltop ja lisas, et linn on turvasüsteemid oma rahaga soetanud. Kui riik nende kasutamise ära keelab, siis võiks abilinnapea sõnul riik ise need turvasüsteemid luua.

Miltop tunnistas, et samas mõistab ta keeldu, sest kohtuvaidluste korral võib tekkida probleeme, kui videolindil nähtu avalikkuseni jõuab.

Rakvere kesklinna turvakaamerate laupäevased salvestised säilitatakse, sest neid võib politseil vaja minna.

​Läinud laupäeva pärastlõunal peksid kaks noorukit Rakvere kesklinnas Laada tänaval 13-aastast poissi, kelle kehavigastused olid nii tõsised, et ta tuli Rakverest pealinna Põhja-Eesti regionaalhaiglasse viia.