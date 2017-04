Võõrsile minnakse tööle, et pakkuda perele paremat elu. Distantsilt kipuvad aga suhted rikki minema. Naine võib argielu koorma all murduda, sest ei suuda olla korraga nii ema kui isa eest. Mees tunneb, et on teisel maal üksildane. Lapsed tajuvad õhus äikest. Mida teha?