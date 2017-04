Rakvere sotsiaalkeskuse psühholoog Heivi Mäekivi nentis, et paljud kooli- ja lasteaialaste probleemid on tingitud peremuredest, sealhulgas pere hargmaisusest. Ka Rakveres on palju perekondi, kes ei ela koos ja kus vähemalt üks vanem elab töörände tõttu välisriigis.