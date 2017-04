Riho Tell

Seda lugu ajendas kirja panema 5. aprilli VT-s ilmunud lugu “Porkuni lahingupaigad käest lastud”. Artiklis avaldab Eesti Leegioni Sõprade Klubi nördimust Porkuni lahingus langenud sõjameeste Vistla ja Sauevälja mälestuspaikade “räämas” olukorra pärast. Olgu algatuseks öeldud, et kui tegemist pole lausvalega, siis vähemalt tugeva liialdusega. Lausvaleks ei saa kirjutist nimetada põhjusel, et inimeste maitsemeel on väga erinev.