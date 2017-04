Pühapäeva hommikul kell 6.05 sai politsei teate, et Rakvere linnas Tartu tänaval on sõiduauto sõitnud vastu Rakvere põhikooli seina.

Pühapäeva hommikul kell 6.05 sai politsei teate, et Rakvere linnas Tartu tänaval on sõiduauto sõitnud vastu Rakvere põhikooli seina. Ida prefektuurist öeldi, et seina ramminud sohver pöördus ise politseisse. 28-aastasel mehel tuvastati alkoholijoove. Kaassõitja, 25-aastane naine viidi Rakvere haiglasse tervisekontrolli, kust ta koju lubati. Õnnetuse asjaolud selguvad menetluse käigus. Ka 2011. aasta 31. mai varahommikul põrutas sõiduauto vastu Rakvere põhikooli seina. Sõidukis olnud kahel noorel mehel tuvastati alkoholijoove.