Sander Õigus esineb homme Rakvere ametikoolis

Õigusel on rahva naerutamise raske ameti kõrval ka päevatöö, millesse ta väga kirglikult suhtub. Nimelt on Sander kokk.

Inspiratsiooniüritusele tuleb Sander Õigus rääkima pürgimisest oma kutsumuse poole. Ta on lõpetanud Hugo Treffneri gümnaasiumi ja õppinud neli aastat Eesti maaülikoolis maaehituse inseneriõppes. Lõpuks leidis ta tee Tartu kutsehariduskeskusesse, kus asus omandama koka eriala, mis talle on aegade algusest meeldinud.

Rakvere ametikooli ehitusviimistluse eriala lõpetanud Olav Leisson kõneleb võistlemisest. Ta on kaks korda osalenud kutsemeistrivõistlusel Noor Meister, esindanud Eestit 2015. aastal Brasiilias toimunud WorldSkillsil ning tal on hea ülevaade, mida võistlustel enese proovile panemine ühele ametit omandavale noorele annab.

Karjääri- ja arenguvõimalusi puidutööstussektoris tuleb tutvustama AS-i Aru Grupp juhatuse esimees Juhan Viise. Ettevõte on läbi aastate aidanud kaasa noorte koolitamisele ning on üheks keskkoolinoorte arvutijoonestamisvõistluse CADrina ellukutsujaks.

Päeva teises pooles aitavad Innove Rajaleidjast karjääriinfo spetsialist Triin Pajo ja karjäärinõustaja Tiina Halling leida oma kutsumust toreda mängu kaudu, üllatusega lõpetab päeva Rakvere ametikool.

2017. aasta on kuulutatud oskuste aastaks, et väärtustada kutseoskusi, -meisterlikkust ja elukestvat õpet Eesti ühiskonnas. Inspiratsiooniürituse eesmärk on motiveerida noori edasiõppimisvalikul langetama otsust praktilise eriala kasuks.