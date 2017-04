Tänasel Lääne-Virumaa töömessil pakub tööd 27 tööandjat

Messil on tööpakkumistega 27 ettevõtjat, kellest pooled pakuvad ka tööd ning praktikakohti noortele. Tööd pakutakse väga erinevatel ametikohtadel, kohal on mitmed tootmis- ja teenindusvaldkonnas tegutsevad ettevõtted.

Töötukassa Lääne-Virumaa osakonna juhataja Kai Puhasmets sõnas, et Rakveres neljandat korda toimuvale töömessile on oodatud kõik külastajad, kes soovivad tutvuda töötamise võimalustega Lääne-Virumaal – oodatud on nii koolinoored, kes otsivad hooajalist tööd, kui ka töötavad inimesed, kes soovivad töökohta vahetada. Tööandjad ootavad ka tööotsijaid, kes hetkel ei tööta ja saaksid tööga juba lähipäevil alustada.

Lisaks otsekontaktide loomisele tööandjatega saab külastada karjäärikiirabi, kust saab vastuseid karjäärialastele küsimustele ning abi kandideerimisdokumentide koostamisel. Samuti on võimalik testida oma ametialast suundumust ning saada abi testi tulemuste tõlgendamisel.

Messi ajal on võimalik kuulata ka ettekandeid töötamisega seonduvatel teemadel: töösuhted, maksud, töötamise register, töötavate inimeste täiendus- ja ümberõpe. Põnevaks tõotab kujuneda kell 16 suures messisaalis algav diskussioon, kus räägitakse kärgtöö ohtudest ja võimalustest ehk töösuhete paindlikkusest, mitme tööandja heaks töötamisest ja töötamise eri vormidest. Mõtteid vahetavad töötajate ja tööandjate esindajad, kellel on paindlike töövormide kohta kujunenud oma seisukoht.