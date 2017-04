Pühapäeval matkatakse Eesti sünnipäeva auks

Kõik matkahuvilised saavad valida 18 erineva marsruudi vahel ja toovad matkajad mööda väiksemaid ja suuremaid maanteid üheksasse kogunemispaika.

Need marsruudid, mis läbivad Eestimaa erinevaid paiku ja maastikke mööda erinevat tüüpi teid asfaldist metsarajani, on ka erineva pikkusega – alates 3-st kuni 23 kilomeetrini. Nii saab kõige lühemat matka teha ka lapsevankriga või ratastoolis, mõnele pikemale marsruudile võib aga minna ka jalgrattaga. On ka üks kanuu-marsruut.

Kuivõrd kõik need 9 kogunemispaika-rahvamaja suudavad vastu võtta siiski piiratud arvu matkajaid – väiksemad paarsada, suuremad poole rohkem - on vajalik eelregistreerimine.

Lisainfo ev100.ee kodulehel.