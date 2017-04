Rakvere kinoröövliks osutus teatri lavatehnik

Samuti oli 30-aastane Remek see, kes mullu 7. detsembril sisenes oma nägu varjates kinno ja varastas kassast 322 eurot, võtme ja kinomaja üldvõtme.

Et Remek kasutas kinokassast raha varastades vägivalda või ähvardamist, kohtus tõendamist ei leidnud. Seega oli juriidiliselt tegemist avaliku varguse, mitte rööviga.

Mehe varastatud esemete nimekiri on pikk, alates sukkpükstest ja lõpetades nelja kaltsuvaibaga. Ta peeti kinni tänavu 30. jaanuaril.

Remek peab riigi tuludesse maksma menetluskulud 851 eurot. Kohus rahuldas ka SA Rakvere Teatrimaja tsiviilhagi 447 euro suuruse kahju hüvitamiseks.

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et tegemist on kahetsusväärse looga. Et inimene on saanud kohtult juba karistuse, ei pidanud teatrijuht õigeks lugu kommenteerida.