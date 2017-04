Valitsus töötas eile ja üleeile Sagadi mõisa looduskoolis. Keskkonnaminister Marko Pomerants ütles, et Jüri Ratase valitsusel, mis on ametis alates eelmise aasta novembrist, on see teine taoline väljasõidusessioon, eelmisel korral oldi Vihulas. Valitsus arutas Sagadis järgmiste aastate eelarvepoliitikat ning tegeles ka järgmise aasta riigieelarve kokkupanemisega.