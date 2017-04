Rakvere turu lähedaste majade elanikud märkavad igal kevadel, kuidas soojad ilmad toovad platsile noored, kes joovad, laaberdavad ja karjuvad. Viimasel ajal on olnud juhtumeid, kus umbes 10–12-aastased parkuurijad jooksevad mööda turuputkade katuseid. See on suhteliselt ohtlik.