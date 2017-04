Tormituul oli inimtühjad telgid pikali ajanud - ajateenijad püstitasid need eile uuesti, et kõik oleks valmis, kui sõduritel tekib vajadus neid kasutada.

Keskpolügooni teeninduslinnak Läsnal on aprilli algusest mai lõpuni kaetud suures osas telkidega, et majutada ajateenijaid, kes Tapa kasarmuruumid liitlastele vabastasid. Telgid seisavad aga enamiku ajast tühjalt, sest ajateenijad on tavapärastel väliõppustel.