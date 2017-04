Maaelufestival pärjati Regionaalmaasikaga

"Tänu Sõmeru vallavalitsuse aktiivsusele ja heale koostööle kohalike ettevõtetega on suudetud käivitada üks mitmekesisema programmiga maaelu tutvustavaid üritusi kogu Eestis," öeldakse maaelufestivalile auhinna andmise põhjenduseks.

Maaelufestivali eestvedaja Maia Simkin ütles, et Regionaalmaasikas on märk sellest, et ettevõtmist on märgatud. "Ja see on tunnustus kogu valla meeskonnale, põllumeeste liidule ja Rägavere mõisale," ütles Simkin.

Järgmine maaelufestival toimub 3. juunil Sõmerul. "Endiselt on maaelufestival mitmesuguseid tegevusi täis päev, alates ettevõtjate paraadist, käsitöölaadast ja lõpetades terve päeva kestva kultuuriprogrammiga," rääkis Maia Simkin.

Rohkesti pakutakse tegevusi ka lastele ning tänavu on plaanis rohkem töötubasid ning esindatud on ka mõned maal tegutsevad muuseumid: jalgrattamuuseum, Iisaku muuseum ja Porkuni paemuuseum.

Lisaks maaelufestivalile pälvisid Regionaalmaasika auhinna invatakso teenuse osutaja Ants Väärsi, Rõngu Pagar väikeses asulas majanduse elavdajana ning AS Konesko tegevuse laiendamise eest Kesk-Eestis.

"Kõik Regionaalmaasika laureaadid väärivad suurt tunnustust ja on eeskujuks meile kõigile," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb. "Need inimesed ja organisatsioonid, kes panustavad nii suure teotahtega oma piirkonna arengusse, on meie regionaalpoliitika alustaladeks," lisas minister.