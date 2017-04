Rakvere gümnaasiumi esisele ringteele on kavandatud riigigümnaasium ja väljak.

Rakvere linnapea Mihkel Juhkami on kindel, et 99 protsenti inimestest peab üllatuslikuks Rakverre ehitatava riigigümnaasiumi asukohta. Kui linnavolikogu on asjaga päri, kerkib 540–750 õpilasele mõeldud kool praegu Rakvere gümnaasiumi juures paikneva ringtee keskele haljasalale.