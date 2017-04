Top Marine ehitab Rootsi Kuninglikku Jahtklubisse Läänemere prestiižseima purjeregati ujuvkaid

Top Marine juhataja Andry Prodeli sõnul paigaldatakse Stockholmis kuningalossi vastas asuvale Skeppsholmeni saarele viis ujuvkaid 260-le jahile. Ujuvkaide kogupikkus on 500 m.

Tööde valmimine ja ujuvkaide paigaldus on planeeritud purjeregati alguseks juuni lõpus.

Prodeli sõnul alustas Top Marine sügisel Rootsis koostööd uue edasimüüjaga ning hanke võit märgib mõlemale poolele eduka koostöö algust.

“Hankel osales palju tuntud tegijaid, seal hulgas ka kogu maailmas tuntud kaiehitajad. Top Marinele on suur tunnustus, et järjekordne maailmaklassi sadam usaldab meie välja töötatud tooteid ja kvaliteeti. Hanke võit kinnitab, et toodame ja paigaldame maailma tipptasemel ujuvkaisid,” sõnas Prodel.

Top Marinel on lisaks käsil mitmeid põnevaid objekte kogu Läänemere piirkonnas. Eestis on lõpusirgel ujuvkaide paigaldustööd Haven Kakumäe jahisadamas. Läänemere piirkonna viimaste aastate suurim, paljude erilahendustega ja ligi 1,2 kilomeetrise mahuga ujuvkaide objekt valmib 1.maiks.

Huvitav objekt on Top Marinel käsil ka Soomes, kus rajatakse Espoo Keilaniemi ujuvat veespordikeskust. 100 m läbimõõduga ujuvsaarele paigaldatakse majad, millesse rajatakse varustuse laenutus, kohvik jm. Veespordipark on edaspidi nähtav ka kiirteele kõigile Helsingist Hanko poole sõitjatele.

Lätis taastatakse Läti vabariigi 100. sünniaastapäevaks ujuvkai kujul Ogre linna sümboliks olnud ajalooline sild üle Ogre jõe. Aastaid oli viimaks lagunenud ülekäigusild kohalike inimeste jaoks armastatud paik vaba aja veetmiseks. Ajaloolise väljanägemisega ujuvkai pidulik taasavamine toimub 4.mail, Läti vabariigi taasiseseisvumispäeval.

Top Marine OÜ on Eesti juhtiv ujuvate lahenduste pakkuja, mis on ujuvkaide baasil ehitanud sadamaid kõikjal Eestis - muu hulgas Vanasadama Jahisadama, Heltermaa sadama, Kuressaare sadama, Kalevi Jahtklubi, Kärdla sadama, Pärnu Jahtklubi.

Lisaks on ettevõte eksportinud kaisid teistesse Läänemeremaadesse, Venemaale, Valgevenesse ja Jaapanisse.

Viimaste aastate tähtsamaid töid on Lätis Kipsala saarele rajatud uus jahisadam Riga City Marina.

2014. aasta ettevõtluskonkursil valiti Top Marine OÜ aasta ettevõtteks ja aasta eksportööriks.