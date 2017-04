Tapa gümnaasiumi noored mängivad vahetundide ajal malet ja kabet

Gümnaasiumi direktor Elmu Koppelmann rääkis, et malemäng on tema hobi olnud juba paarkümmend aastat ning idee pakkuda lastele võimalust arendaval viisil aega veeta küpses juba ammusest ajast.

Vahetundide ajal sellist momenti ei olegi, et kabet või malet ei mängitaks.

Koppelmann sõnas, et nii suurt populaarsust ei osanud ta ennustada. "Need, kes varem istusid mobiilis või tahvlis, mängivad nüüd malet," sõnas ta. Mõttemängudega tegeldakse lisaks vahetundidele ka pärast koolipäeva lõppu.

Koolijuhi sõnul on nii õpilased kui ka õpetajad tedagi matšile kutsunud, praegu on järjekorras viis poissi. Koppelmann avaldas arvamust, et ühine tegevus aitab mõneti lähendada ka õpilasi ja õpetajaid.