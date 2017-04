Ettevaatust, linnud teel!

"Väikestele rändlindudele on loomuomane, et nad otsivad talvise ilmaga lumevaba peatuskohta," rääkis loodusmees Peeter Hussar. Kui tuiskab või lihtsalt on põllud ja muud lindudele sobilikud alad lund täis, satuvad nad sõiduteedele, kus lund pole.

"Eile tuisuga oli teedele kogunenud linnuparvi väga palju näha," ütles Hussar. Ta lisas, et täna autoga maanteel liikudes märkas ta neid küll vähem, kuid siiski.

Hussar selgitas, et teedel peatuvad linnud ei suuda tavakiirusel liikuvale autole enamasti reageerida. "Kui nad eest lennata ei jõua, jääb kogu parv auto alla," sõnas loodusmees.

Hussar ütles, et kui liigeldes on näha linde teel, ei maksa jääda lootma, et need autot märkavad. "Kui on võimalik kasvõi korraks kiirus maha võtta, võib päästa paljude lindude elu," kõneles loodusmees. Ta selgitas, et juba 60 kilomeetrit tunnis liikuvat autot on lindudel oluliselt lihtsam märgata kui 90 kilomeetrit tunnis sõitvat.