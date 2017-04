EAS esitas Targale Majale rekordnõude

Eelmise nädala neljapäeval kuulutas kohus välja sihtasutuse pankroti, kirjutab Eesti Päevaleht. "Ma ei suutnud ärimudelit nõutud tingimustel käivitada," nentis sihtasutuse juht Rasmus Lindmaa kohtus. Targa Maja omanik läks pankrotti sisuliselt kommunaalvõlgade pärast, mida oli kokku veidi üle 25 000 euro.

SA Virumaa Kompetentsikeskus nõukogu esimees Urmas Tamm ütles, et saab täna kokku pankrotihalduriga ning on pärast kohtumist valmis kommentaare jagama. "Praegu on ainult EAS-i ühepoolne jutt, ka meil on oma seisukoht välja öelda," sõnas ta.