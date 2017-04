Tapa kaitseväelinnaku sarikapidu märgib ehituse jõudmist uude etappi

Linnaku laiendus on kaitsevaldkonna viimase aastakümne suuremaid ehitusprojekte, mis on nii mahult kui ka komplitseerituselt võrreldav Ämari lennubaasi ehitusega. Tapa kaitseväelinnakus on valmimas 16 hoonet, kus on kokku 37 000 ruutmeetrit pinda.

Valmivate ehitiste seas on Eesti suurim toitlustuskompleks, kolm kasarmut, kuus hooldus- ja õppehalli, viis varjualust, lisaks teenindavad hooned ja rajatised, näiteks alajaam ja pesula, samuti teed ja platsid. Kasarmutes on igaühes 300 majutuskohta ning 30 töökohta, söökla on suuteline toitlustama päevas 3200 inimest.

Hooned valmivad peamiselt augustis ja septembris, viimane ehitis peab valmis olema oktoobriks. Lisaks ehitatavatele hoonetele valmib aprillis konteinerlinnak liitlasüksuste tarbeks, kus hakkab paiknema üle 100 staabi-, meditsiini- ja toetuskonteineri. Kokku saab sügisel olema Tapa sõjaväelinnakus 8 kasarmut, neist 3 on kavandatud liitlaste käsutusse.

Ehitustegevus Tapa sõjaväelinnakus jätkub 2018. aastal, mil valmivad veel kaks kasarmut ning toetusrajatised tehnika hoolduseks ja väljaõppeks.

1. jalaväebrigaadi baasiks olev Tapa kaitseväelinnak on tänu arendusele kujunemas kaitseväe soomusmanöövervõime arendamise keskuseks. Tapale on ümber kolimas elukutselistest kaitseväelastest koosnev Scoutspataljon, kelle relvastusse on juba hakatud võtma moodsaid jalaväe lahingumasinaid CV90. Tapal paiknevad ka Eestis asuva NATO pataljoni lahingugrupi üksused. Täiendavate võimete ja üksuste jaoks ongi tarvis rajada taristu, mis vastaks nende vajadustele.

Kell 11 algaval tseremoonial osalevad kaitseminister Margus Tsahkna ja Eestisse saabunud liitlaste kontingendi esindaja kolonel Giles Harris. Tapa sõjaväelinnakut ehitavad Nordecon AS ja AS Merko Ehitus. Sarikapidu on traditsioon, millega tellija näitab ehitajale, et on senise tööga rahul ning ehitaja võib töö lõpule viia.