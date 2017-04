EAS: kompetentsikeskus pidi tegutsema vähemalt viis aastat

EAS-i turundusjuht Piret Reinson rääkis, et hiiglasliku tagasinõude põhjuseks on sihtasutuse pankrot.

Eelmisel neljapäeval oli SA Virumaa Kompetentsikeskus poolt esitatud pankrotiavaldus kohtus läbivaatamisel ning pankrot kuulutatakse välja 21. aprillil.

"See tähendab, et EAS-ilt toetust saanud SA lõpetab oma tegevuse ning ei täida toetuse eelduseks seatud viieaastast kompetentsikeskusena tegutsemiskohustust. EAS-i poolt eraldatud vahendid olid ette nähtud kogu maja ümberehituseks tingimusel, et sinna tekib kompetentsikeskus, mis tegutseb viis aastat," selgitas Reinson.

EAS-i tagasinõue puudutab kolme projekti, mille raames SA Virumaa Kompetentsikeskus on toetust saanud Rakverre Targa Maja ehitamiseks ja hoones tegutsema pidanud kompetentsikeskuse käivitamiseks. Enamus toetusrahast oli mõeldud Targa Maja hoone ehituseks, renoveerimiseks ja testkeskkonna loomiseks.

Suurim osa tagasinõudest tulenebki viidatud kestvusnõude rikkumisest. Ülejäänud osa tagasinõudest moodustavad väiksemad rikkumised, nt riigihangete seaduse rikkumised, kulud on olnud tõendamata.

"Kogu toetuse summat ei oleks õige tagasi nõuda, kuna projektid sisaldasid ka tegevusi, mis on toetuse saaja ellu viinud, näiteks koolitused, konverentsid, uuringud," kõneles Reinson.

EAS teeb Piret Reinsoni sõnul kõik endast oleneva, et läbi pankroti- ning kriminaalmenetluse saada tagasi võimalikult suur osa valesti kasutatud toetusrahast.