Toomas Varek: EAS kipub lahmima

"Nad võiksid kohale tulla ja inimestega rääkida, praegu on asi natuke lahmimise moodi," lausus Varek.

Ta ütles, et EAS-i esitatud toetuse tagasinõuet on raske kommenteerida, kuna must valgel ei ole Rakvere linnavalitsusse veel midagi jõudnud.

Küll tekitas Varekis mõningast hämmeldust tagasinõude suurus. "Kogu hoone ehitus maksis 3,3 miljonit eurot, millest Rakvere linna osa oli 1,5 miljonit," ütles linnavolikogu esimees.

Toomas Varek rõhutas, et kindlasti ei ole kellelgi olnud mõtet ehitada Rakvere linnavalitsusele uus maja ja EAS-ile lihtsalt ära teha.

"Ja selles osas, kas keegi on midagi taskusse pannud, peab selgus saabuma uurimisorganite töö käigus, aga see on paraku väga pikale veninud," ütles Varek.

Varek lisas, et kindlasti soovib ta ennast asjaga kiiremas korras kurssi viia, ning kui lubatakse, siis osaleda ka kõikidel kompetentsikeskusega seotud nõupidamistel.