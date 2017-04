Mihkel Juhkami: "See on tüüpiline EAS-i meediasõu"

"See on tüüpiline EAS-i meediasõu," pahandas Juhkami. Ta lausus, et mingit dokumenti nõude kohta pole.

Rakvere linnapea lausus, et väidetav nõue on õhku täis. "EAS panustas Targa Maja ehitusse 1,6 miljonit eurot, aga nüüd tahavad 2,6 miljonit tagasi," rääkis Juhkami. Ta lisas, et juba sügisest saadik on räägitud umbes 300 000 euro suurusest nõudest, ent seda ei saadudki kokku. "Ei olnud alust," lausus Mihkel Juhkami.

Linnapea rõhutas, et Rakvere linn ei ole kogu Targa Maja ehitamise ja kompetentsikeskuse käivitamise protsessis omanud EAS-iga ühtegi lepingulist suhet.

"Maja ehitas sihtasutus ja algusest peale oli kokku lepitud, mis tingimustel ja kuidas ehitatakse ja ka maja kasutatakse," lausus Mihkel Juhkami. "Ja sellest oleme piinliku täpsusega kinni pidanud," lisas ta.

Juhkami rääkis, et suhtumine on muutunud väga tendentslikuks. "Rakvere linn ei ole ju asja üldse vedanud, põhiline initsiaator Targa Maja rajamisel oli Tallinna ülikool ning Tallinna ülikooli Rakvere kolledži juht Kalle Karron oli see, kes asju ajas," meenutas Rakvere linnapea.

See, et Rakvere linna esindajad on sihtasutuse Virumaa Kompetentsikeskus nõukogus ja ka selle juhi kohal, on Mihkel Juhkami sõnul täiesti loomulik. "Kui osaleda projektis nii suurte rahadega, nagu meie seda tegime, on see ju elementaarne, linna juhid peavad kaitsma linna huve," sõnas ta.

Juhkami nentis, et palju probleeme on tekkinud ka EAS-i enda suhtumisest. "Kui EAS ei luba kompetentsikeskusel ruume välja rentida ja siis pahandab, et miks te pankrotti lähete, on asi jabur," kõneles ta.