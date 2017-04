Kiri: 16-aastane autoomanik ei ole valmis autojuht

Sel aastal olen mitu korda puutunud kokku alaealiste autojuhtidega, kes on juhtimisõigust omamata autorooli istunud. On noorukeid, kelle politsei on roolist ka korduvalt tabanud. Vastavalt Eestis kehtivatele seadustele alustab politsei juhtimisõiguseta juhi suhtes kriminaalmenetlust juhul, kui ta aasta jooksul kolmel korral autoroolist tabatakse. Sama reegel kehtib ka alaealistele. Üldjuhul hindavad noorukid ise oma juhtimisoskust piisavaks või isegi üliheaks, et liiklusesse asuda, nendele on juhtimisõiguse omamist näitav dokument lihtsalt plastkaart. Oluline asjaolu on muidugi ka see, et needsamad alaealised on juba ise autoomanikud.