Samal teemal: Priit Verlin “Mina siin enam kella ei löö” (15. aprilli Virumaa Teatajas)

Demokraatia on paraku selline otsustusvorm, kus võidab otsus, mida toetab enamus. On täiesti mõistetav, et kui kellegi seisukoht jääb vähemuse hulka, teeb see meele kurvaks. Kuid kindlasti ei saa sellega õigustada avalikkuse ette paisatud põhjendamata süüdistusi ja valeinformatsiooni.